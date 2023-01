Russia: ministero Agricoltura, export farina in aumento del 3,5 volte in un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di farina russa nel 2022 sono aumentate 3,5 volte rispetto all'anno precedente. Lo ha affermato il Centro federale per lo sviluppo delle esportazioni di prodotti agricoli (Agroexport) presso il ministero dell'Agricoltura russo, precisando che la Russia ha esportato un totale di 881 mila tonnellate di farina di frumento e quella di segale. Secondo l'organismo, il più grande importatore di farina russa è stata la Georgia, che al 25 dicembre scorso ha aumentato gli acquisti di 4,7 volte (fino a 202 mila tonnellate). La Georgia è seguita dall'Iraq, con 158 mila tonnellate, e dall'Afganistan, che ha importato 131 mila tonnellate. Nel 2022, la farina russa è stata esportata per la prima volta in Egitto, Uganda, Senegal e Sri Lanka, ha aggiunto Agroexport. (Rum)