Usa: Georgia, gran giurì completa inchiesta su tentativo di Trump d'invertire risultati presidenziali 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gran giurì chiamato a indagare in Georgia sui tentativi dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e dei suoi alleati d'invertire i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 ha completato il suo lavoro e presentato un rapporto i cui contenuti non sono stati ancora resi pubblici. Lo ha reso noto il giudice del tribunale superiore della contea di Fulton, Robert McBurney, precisando che il rapporto è stato approvato dalla maggioranza del gran giurì, composto da 26 membri e ora disciolto. Sarà lo stesso McBurney, in occasione di un'udienza fissata per il prossimo 24 gennaio, a decidere se rendere pubblico il rapporto. "La corte ringrazia i gran giurati per la loro dedizione, professionalità e significativo impegno di tempo e attenzione per questa importante vicenda. Si è trattato di un sacrificio non irrisorio", ha scritto il giudice. In circa sei mesi il gran giurì speciale ha interrogato decine di testimoni, inclusi personaggi molto vicini a Trump come il senatore della Carolina del Sud Lindsey Graham e l'avvocato Rudy Giuliani, oltre ai vertici dello Stato della Georgia tra cui il governatore Brian Kemp e il segretario di Stato Brad Raffensperger. In base alla legge in vigore in Georgia, i gran giurì speciali non possono decidere su eventuali incriminazioni, ma possono raccomandarle. L'inchiesta è stata aperta nel gennaio del 2021 dal procuratore distrettuale della contea di Fulton, Faki Willis. (Was)