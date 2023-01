Slovenia: premier Golob presenta a Parlamento elenco nuovi candidati ministeriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il primo ministro della Slovenia Robert Golob ha presentato oggi al Parlamento di Lubiana un elenco di 9 nomi a candidati ministeriali. La decisione arriva dopo l'entrata in vigore delle modifiche alla legge voluta dallo stesso premier, e confermata dall'esito del referendum popolare che si è tenuto lo scorso novembre, la quale porta a 20 i dicasteri del governo (finora erano 15) e richiede un adeguamento della struttura dell'esecutivo. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtv Slo", secondo cui nel frattempo i parlamentari hanno anche appreso delle dimissioni del ministro dell'Istruzione Igor Papic e del ministro delle Infrastrutture Bojan Kumer, i quali assumeranno la guida di nuovi ministeri dopo la riorganizzazione della macchina governativa. All'elenco dei candidati ministeriali manca ancora il nome di chi si siederà a capo del ministero dell'Interno, dopo le dimissioni di alcune settimane fa di Tatjana Bobnar. La gestione del dicastero è stata temporaneamente, per un massimo di tre mesi, assunta dalla ministra della Pubblica amministrazione, Sanja Ajanovic Hovnik. Golob ha così altri due mesi per proporre un candidato a nuovo ministro dell'Interno. (Seb)