Veneto: Baldin (M5s) su Bolsonaro, chiedo presa di posizione e condanna del consiglio regionale

- Condanno "con forza gli attacchi violenti alle istituzioni democratiche brasiliane e chiedo al Consiglio regionale del Veneto di votare una risoluzione per dare pieno supporto al governo di Lula e alla democrazia del Brasile". Questo l'appello giunto da Erika Baldin, consigliera regionale e capogruppo del Movimento 5 stelle. "Credo sia necessaria una forte presa di posizione da parte delle istituzioni regionali - ha poi proseguito - specie considerata l'ipotesi, circolata sulla stampa, di un possibile arrivo in Italia dell'ex presidente Bolsonaro in fuga dalla giustizia brasiliana, anche grazie alla cittadinanza onoraria conferitagli dal comune di Anguillara Veneta. Ricordo poi che Bolsonaro è stato definito 'orgoglio veneto' da consiglieri e assessori regionali della Lega: spero che nel frattempo abbiano cambiato idea e siano pronti a denunciare le violenze che avvengono oggi in Brasile". "Siamo di fronte a fatti gravissimi: l'assalto alle istituzioni democratiche da parte dei seguaci di Bolsonaro è un attacco alla democrazia e non può in alcun modo essere tollerato. Chiedo alla regione, in primis al presidente Zaia, di esprimere solidarietà al presidente Lula e alle istituzioni democratiche votando al più presto la mia risoluzione", ha poi concluso. (Rev)