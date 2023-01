Ucraina: Zelensky a colloquio con vicepresidente Commissione Ue Timmermans

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto oggi un incontro con il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans. Lo ha reso noto lo stesso Zelensky attraverso Telegram. "Abbiamo discusso del funzionamento del sistema energetico dell'Ucraina, regolarmente sottoposto a attacchi missilistici mirati da parte della Russia", ha scritto Zelensky ricordando gli aiuti provenienti dall'Ue e dagli Stati membri, in particolare fornendo generatori e trasformatori di corrente. "Durante la ricostruzione, l'Ucraina si concentrerà sulla realizzazione di progetti verdi ed è pronta a diventare uno degli hub europei della moderna energia verde", ha concluso Zelensky ringraziando Timemrmans per la visita in Ucraina e "l'importante sostegno" al Paese.(Kiu)