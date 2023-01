Cipro: la ministra degli Esteri tedesca Baerbock esclude una soluzione a due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha escluso una soluzione a due Stati per la questione di Cipro. Durante la conferenza stampa con l'omologo cipriota Ioannis Kasoulides che ha incontrato oggi a Berlino, l'esponente dei Verdi ha promesso al governo di Nicosia il sostegno della Germania per la riunificazione dell'isola. “La Germania è fermamente al vostro fianco”, ha dichiarato Baerbock nel rivolgersi al ministro degli Esteri cipriota. L'esponente dell'esecutivo federale ha quindi evidenziato che “una soluzione a due stati per Cipro è fuori discussione”, con la questione che può essere risolta soltanto sulla base delle risoluzioni dell'Onu. In questa prospettiva, la Germania è pronta a sostenere Cipro con nuove proposte di dialogo con l'autoproclamata Repubblica turca di Cipro nord. (Geb)