Ue: Von der Leyen a Roma vede Meloni, sul tavolo migranti e Pnrr

- Poco più di un’ora di confronto, per riprendere il filo della discussione dal primo incontro a Bruxelles. Con un occhio, e forse entrambi, al prossimo decisivo consiglio europeo del 9-10 febbraio. Ursula Von der Leyen ha varcato questa mattina i cancelli di palazzo Chigi per l’atteso incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Un’ottima occasione - spiegano da palazzo Chigi - per uno scambio di vedute in preparazione del Consiglio Europeo straordinario del 9-10 febbraio dedicato in particolare all’economia e alla migrazione. Scambio di vedute che, come si legge fra le righe, non è entrato nel merito della questione migranti, particolarmente cara all’esecutivo italiano che, a più riprese, ha chiesto un meccanismo di solidarietà europeo più efficace sulla gestione dei flussi e degli arrivi. (segue) (Rin)