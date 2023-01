Ue: Von der Leyen a Roma vede Meloni, sul tavolo migranti e Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al centro del confronto, a cui ha partecipato anche il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, è stato proprio il Piano nazionale di ripresa e resilienza: in tema di ripresa economica, riferiscono da palazzo Chigi, è stato riaffermato l’impegno del governo italiano sul Pnrr. Governo forte dei 55 obiettivi raggiunti nel 2022 ma deciso a far valere le proprie ragioni sulla necessità di alcuni correttivi al Piano stesso, al netto dello scoppio della guerra in Ucraina e del conseguente aumento dei prezzi di energia e materie prime. “Ora – aveva già chiarito il premier nella conferenza di fine anno – inizia la parte complessa, in cui gli obiettivi del Piano devono diventare cantieri: qui oggettivamente ci sono delle difficolta” perché “il Pnrr è stato scritto prima del conflitto in Ucraina”. (segue) (Rin)