Ue: Von der Leyen a Roma vede Meloni, sul tavolo migranti e Pnrr (3)

- Proprio il mantenimento del sostegno all’Ucraina è stato uno degli altri temi trattati nell’incontro, come spiegato dalla presidente Von der Leyen, che ha evidenziato su Twitter come si sia discusso anche della garanzia di energia sicura ed economica, della promozione della competitività dell'industria europea, e del progresso sul patto sulle migrazioni. Nel corso dell'incontro è stata anche condivisa la condanna per gli atti violenti in Brasile e la solidarietà alle istituzioni democratiche del Paese. Soddisfazione, infine, per la firma, prevista domani a Bruxelles, della Dichiarazione congiunta Ue-Nato. (segue) (Rin)