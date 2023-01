Ue: Von der Leyen a Roma vede Meloni, sul tavolo migranti e Pnrr (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occasione dell’incontro è stata la presenza a Roma della presidente Von der Leyen che, questa mattina, ha voluto partecipare all’evento organizzato al teatro Quirino per l’uscita dell’ultimo libro di David Sassoli, il presidente del parlamento europeo scomparso meno di un anno fa. Insieme a lei anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, l’ex premier Romano Prodi, il segretario del Partito democratico e lo stesso ministro Fitto. Dal palco, la presidente ha parlato di “un uomo con una grande passione per la democrazia e l'Europa. Un uomo gentile che sapeva lottare per la giustizia sociale e per ciò in cui credeva”. Parole che hanno commosso anche i familiari del presidente Sassoli. (Rin)