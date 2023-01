Lavoro: sindacati su Marelli, definiti principi armonizzazione nel passaggio da Ccsl a Ccnl metalmeccanici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’incontro tenutosi oggi a Roma con Marelli, per la trattativa di passaggio dal Ccsl al Ccnl dei metalmeccanici, è proseguita la discussione sul tema dell’armonizzazione. Lo riferisce una nota congiunta dei sindacati Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Aqcfr. Sulla paga base si è convenuto che si dovrà valorizzare l’eventuale differenza fra i minimi del Ccsl e quelli Ccnl, facendola confluire in una specifica voce contrattuale non assorbibile con riflessi su tutti gli istituti e con efficacia anche nei confronti dei nuovi assunti. Dovrà inoltre essere mantenuto l'ulteriore scatto di anzianità in più del Ccsl, che ne prevede sei anziché cinque. Sull’inquadramento infine sarà garantito che il passaggio da aree professionali a livelli non si traduca in arretramenti o in riduzioni di stipendio. Al prossimo incontro del 23 gennaio a Roma si dovrà comunque arrivare ad un testo di dettaglio sull’armonizzazione, che comunque entrerà in vigore allorquando si arriverà ad un accordo complessivo con Marelli. Restano difatti da discutere i temi tipici dell’integrativo, quali ad esempio premi, maggiorazioni, welfare, indennità varie ecc. Come sindacato giudichiamo positivamente il fatto che Marelli abbia accolto le nostre richieste sull’armonizzazione e confidiamo che vengano accolte alcune modifiche che abbiamo illustrato e che la trattativa possa poi proseguire utilmente anche sugli altri temi. (Rin)