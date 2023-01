Veneto: Brescacin (Lega-Lv) su rapporto welfare-index, è programmazione che ottimizza risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al rapporto Welfare-Index di Unipol-Fondazione Ambrosetti "altro che bonus e una tantum: alla base della sanità e del sociale veneto c'è un'attenta programmazione che tiene conto delle condizioni di vita dei cittadini, del loro stato di salute, delle loro esigenze. Una programmazione che ottimizza le risorse, ottenendo il massimo con una spesa più contenuta di altre regioni: laddove magari altri sprecano soldi preziosi, il Veneto riesce a investire nel migliore dei modi, facendo così scendere la spesa sanitaria pro capite". Lo ha dichiarato Sonia Brescacin, consigliere regionale dell'Intergruppo Lega-Liga Veneta e presidente della quinta commissione consiliare. "Come sempre, però – ha aggiunto - la modalità di lettura varia a seconda di chi legge i dati, e là dove noi vediamo razionalizzazione delle spese, altri, come le opposizioni, vedono un mancato investimento. La Regione continua a programmare e a investire risorse per assistere al meglio i propri cittadini che, ricordiamo, hanno un'aspettativa di vita molto più alta di molti altri. A parlare per noi è questo aspetto e le centinaia di milioni che continuiamo a destinare alla sanità e al sociale ogni anno". "Con l'Autonomia potremo fare ancora di più come si vede chiaramente dal fatto che a occupare i tre posti del podio, nella classifica del rapporto Welfare Index, sono tre province o regioni autonome. Con questo strumento, potremmo davvero finalmente aiutare i cittadini, offrendo loro ancora più servizi" ha concluso Brescacin. (Rev)