Ucraina: due cittadini britannici scomparsi nella regione di Donetsk

- Due cittadini britannici sono scomparsi in Ucraina, nella regione orientale di Donetsk. A rilasciare la notizia la polizia ucraina. I due cittadini britannici, due uomini di 28 e 48 anni, sono stati avvistati per l'ultima volta venerdì, quando erano diretti alla città di Soledar, dove negli ultimi giorni si sono intensificati i combattimenti. I due uomini si trovavano in Ucraina per svolgere attività di volontariato, come riferisce l'emittente "Bbc". (Rel)