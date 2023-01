Energia: Lukoil approva la vendita della raffineria di Priolo a G.O.I Energy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società petrolifera russa Lukoil ha approvato di vendere la raffineria Isab a Priolo in Sicilia a G.O.I. Energy. Come ha reso noto Lukoil in un comunicato stampa, l'accordo dovrebbe essere raggiunto entro la fine di marzo 2023 "una volta ricevute le necessarie approvazioni da parte delle autorità competenti, in particolare del governo italiano". Lukoil ha precisato che gli investitori di G.O.I. Energy detengono la quota di maggioranza in Bazan Group, uno dei gruppi energetici in Israele che gestisce il più grande impianto integrato di raffinazione e petrolchimico del Paese. (Rum)