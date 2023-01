© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grattacielo Piemonte. Oggi, come ogni settimana riunione per fare il punto sulla situazione sanitaria in Piemonte. Ricoveri e contagi sono sotto controllo e siamo sempre la Regione più virtuosa nella campagna vaccinale, grazie al senso di responsabilità dei cittadini Piemontesi e al grande impegno di tutto il nostro sistema sanitario. Lo scrive su Facebook il presidente del Piemonte Alberto Cirio. (Rpi)