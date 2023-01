Venezia: Michieletto e Vianello (Lega-Lv), ticket di ingresso alla città slitta all'estate prossima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venice Pass Ticket, "ovvero il ticket di ingresso per entrare a Venezia, slitta dal 16 gennaio all'estate prossima, giusto il tempo di creare dei varchi di accesso alla città per limitare il numero di turisti giornalieri che potranno accedere alla 'nostra capitale'. Giusto che un progetto così rilevante venga studiato con calma". Lo hanno dichiarato Gabriele Michieletto e Roberta Vianello, consiglieri regionali dell'intergruppo Lega/Lv. "L'importante è che il comune di Venezia ribadisca l'intera esclusione dal ticket, e senza limitazioni, per i residenti nella regione Veneto, che devono essere esonerati dal pagamento del biglietto di ingresso a Venezia", hanno poi concluso. (Rev)