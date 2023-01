Uganda: calca in centro commerciale, arrestato altro sospettato chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia in Uganda ha arrestato un uomo ritenuto responsabile per la morte di dieci persone avvenuta in seguito alla calca generatasi ad una festa di Capodanno alla periferia di Kampala. Secondo quanto riferito dalla polizia in una nota, l'uomo - Elvis Francis Juuko - è stato trovato in un nascondiglio a circa 60 chilometri dalla capitale ed è accusato di aver esortato le persone a passare attraverso uno stretto passaggio per guardare i fuochi d'artificio fuori dal centro commerciale dove si teneva la festa. La scorsa settimana le autorità ugandesi hanno arrestato Abbey Musinguzi, l'organizzatore della festa di Capodanno, accusato di nove capi di imputazione per negligenza. L'imputato è comparso davanti al tribunale dei magistrati principali di Makindye negando le accuse a suo carico ed è stato incarcerato nella prigione di Luzira in attesa di giudizio. L'accusa sostiene che Musinguzi abbia causato una fuga precipitosa al Freedom City Mall dopo aver chiuso i punti vendita della sede lasciando aperto un solo cancello per consentire l'uscita di oltre 20 mila persone. Il suo avvocato sostiene che il suo cliente sia preso di mira perché è un noto sostenitore del leader della Piattaforma di unità nazionale dell'opposizione Robert Kyagulanyi, noto anche come Bobi Wine, finito più volte nel mirino delle autorità. (Res)