Serbia: premier Brnabic, chiederemo ulteriori garanzie sicurezza per serbi in Kosovo

- Le autorità di Belgrado chiederanno ulteriori garanzie per la sicurezza dei serbi in Kosovo. Lo ha detto la premier della Serbia, Ana Brnabic, secondo cui le condizioni in cui vivono i serbi in Kosovo "non sono quelle in cui dovrebbe vivere chiunque in Europa nel 21mo secolo". Il commento di Brnabic, rilasciato all'emittente "Rts", giunge dopo che la missione Kfor ha respinto la proposta di Belgrado di inviare forze di sicurezza serbe in Kosovo. "Mi piacerebbe che il popolo serbo in Kosovo godesse di tutta la protezione e, soprattutto, che le famiglie serbe si sentissero al sicuro, che vivessero, studiassero e lavorassero in sicurezza. Ma, purtroppo, non è così", ha detto Brnabic. (Seb)