Kosovo-Serbia: manifestazione a Strpce dopo aggressione a due ragazzi serbi

- Diverse migliaia di persone si sono radunate a Strpce per protestare contro l'attacco a Stefan e Milos Stojanovic, due serbi locali che sono rimasti feriti venerdì quando un ex agente di sicurezza kosovaro ha aperto il fuoco su di loro da un veicolo in movimento. I manifestanti chiedono che sia garantita la sicurezza dei bambini serbi in Kosovo. Il sindaco municipale di Strpce, Dalibor Jevtic, ha affermato che l'incidente rappresenta un ultimo avvertimento, ma che i serbi persevereranno indipendentemente da tutte le sfide che stanno affrontando. Tra i partecipanti c'era il leader della Lista serba, Goran Rakic, così come i massimi funzionari del partito Igor Simic e Slavko Simic. "Oggi stiamo inviando un messaggio da questo posto che non ci spaventeranno. Ognuno di noi è Stefan e Milos, e il messaggio a coloro che vogliono espellerci è che hanno fallito", ha detto Jevtic, come riportato dall'emittente "Rts".(Seb)