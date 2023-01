Speciale infrastrutture: governatore Kherson, Germania ha inviato sette generatori elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città ucraina di Kherson ha ricevuto sette generatori elettrici dalla Germania. Come ha riferito su Telegram il governatore regionale, Yaroslav Yanushevich, i generatori saranno utilizzati per le infrastrutture critiche. "L'agenzia federale per l'assistenza tecnica tedesca, con il finanziamento del ministero degli Esteri di questo Paese, si è unita alla fornitura di generatori elettrici a Kherson", ha affermato Yanushevich. Il governatore ha specificato che tre generatori serviranno per assicurare l'approvvigionamento idrico e fognario della città, un altro sarà inviato ad un ambulatorio oncologico di Kherson e gli ultimi tre saranno utilizzati nelle centrali termoelettriche della città. (Kiu)