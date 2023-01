Speciale infrastrutture: India, a Calcutta prima riunione della Partnership globale per l’inclusione finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi all’11 gennaio a Calcutta, nello Stato indiano del Bengala Occidentale, si terrà la prima riunione della Partnership globale per l’inclusione finanziaria (Gpfi). Lo riferisce un comunicato della presidenza indiana del G20. L’incontro rientra tra gli appuntamenti del filone finanziario. L’inclusione finanziaria è tra i temi di punta, insieme alle prospettive e ai rischi economici; alle riforme dell’architettura finanziaria; alla tassazione internazionale; ai finanziamenti nelle infrastrutture e nella sanità; alla finanza sostenibile. L’evento si aprirà con un simposio dal titolo “Sbloccare il potenziale dell’infrastruttura pubblica digitale per promuovere l’inclusione finanziaria e l’aumento della produttività”. Inoltre, una mostra illustrerà gli sforzi e i risultati dell’India nel promuovere l’inclusione finanziaria digitale. Le sessioni plenarie si svolgeranno domani e dopodomani. Domani è in programma anche un seminario sull’alfabetizzazione finanziaria destinato a circa 1.800 studenti. (Inn)