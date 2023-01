Speciale infrastrutture: Israele-Serbia, ministro Costruzioni Vesic invita a nuovi investimenti su infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro serbo delle Costruzioni, dei trasporti e delle infrastrutture, Goran Vesic, in visita ieri a Gerusalemme, ha incontrato il ministro dell'Economia e dell'industria di Israele, Nir Barkat. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Fonet". Durante l'incontro Vesic, pur sottolineando che le relazioni economiche tra i due Paesi hanno una crescita stabile e rimarcando che nel 2021 lo scambio commerciale "è stato di 107,7 milioni di dollari, con un aumento del 26,45 per cento rispetto al 2020", ha invitato Israele a "continuare a investire" nel Paese balcanico. Vesic a tal proposito ha affermato che la Serbia "fornisce numerosi incentivi per l'arrivo di investitori stranieri", motivo per cui è "uno dei Paesi con il più alto livello di investimenti diretti esteri pro capite in Europa" e ha aggiunto che l'anno scorso Belgrado "ha battuto tutti i record, arrivando a una somma di 4,4 miliardi di euro" per quanto riguarda gli investimenti diretti esteri. Vesic ha quindi invitato le aziende israeliane a partecipare "in numero maggiore a gare pubbliche per la costruzione di strutture edilizie e infrastrutture in Serbia", sottolineando che Belgrado "è impegnata a costruire un legame più forte tra scienza ed economia" anche grazie all'uso di nuove start-up, "al fine di digitalizzare e modernizzare l'industria del Paese". (Seb)