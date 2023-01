Sardegna: Forza Italia, stallo nell'accreditamento delle strutture specializzate in medicina sportiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Forte preoccupazione per lo stallo che si è venuto a creare rispetto all’accreditamento delle strutture specializzate in medicina sportiva che si occupano del rilascio delle certificazioni per l’idoneità alla pratica agonistica dello sport degli atleti minorenni e per quella agonistica e non agonistica per gli atleti disabili di qualsiasi età. Lo denuncia il Gruppo Consiliare di Forza Italia in Consiglio Regionale. “Stiamo lavorando - dice la consigliera Alessandra Zedda - alla stesura di una mozione a supporto dell’azione dell’Assessore della Sanità al fine di avviare – con ogni consentita urgenza – tutte le pratiche necessarie da un lato a liquidare le prestazioni erogate nel 2022 dalle strutture sanitarie accreditate e dall’altro a voler convocare un tavolo di contrattazione per definire un equo adeguamento dell’offerta economica – al momento ferma a un importo contrattato nel lontano 2002 – e sottoscrivere il nuovo contratto in sostituzione di quello scaduto il 31 dicembre 2022”. Gli esponenti di Forza Italia, inoltre, hanno sottolineato che “famiglie e atleti non possono essere privati di un servizio in convenzione così importante. La certificazione per l’idoneità alla pratica dello sport rappresenta un’attività di grandissimo valore preventivo nel garantire un’adeguata tutela sanitaria non a caso ricompresa nei livelli essenziali di assistenza”. (Rsc)