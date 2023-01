Messico: migrazioni e lotta narcotraffico al centro dell'agenda del vertice dei "Tres amigos"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è atterrato ieri sera in Messico per la sua prima visita all’estero di quest’anno. Ad attenderlo ha trovato l’omologo Andres Manuel Lopez Obrador, con il quale ha viaggiato in limousine tra l’aeroporto e il centro della capitale. I due saranno raggiunti oggi dal primo ministro del Canada, Justin Trudeau, per il Summit dei leader nordamericani, noto anche come vertice dei “Tres amigos”. Si parlerà di commercio e di potenziamento delle catene regionali di produzione, da rendere sempre più indipendenti dalla Cina. Ma si discuterà soprattutto di temi cruciali per Usa e Messico come la gestione dei flussi migratori e il contrasto al narcotraffico. Va notato, a questo proposito, che il vertice di Città del Messico è preceduto da due eventi densi di significato nell'agenda politica regionale: l’annuncio di una nuova politica migratoria da parte dell’amministrazione Biden, per la cui attuazione sarà indispensabile la collaborazione delle autorità messicane, e l’arresto in Messico di Ovidio Guzman, figlio del famigerato "Chapo", ricercato negli Usa. (segue) (Was)