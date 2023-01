Cina-Africa: al via il tour del ministro degli Esteri Qin in Etiopia, Gabon, Angola, Benin ed Egitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi la visita ufficiale in Africa del nuovo ministro degli Esteri della Cina, Qin Gang, nel rispetto della tradizione che vuole il capo della diplomazia di Pechino scegliere il continente nero per il suo primo tour all'estero dell'anno, consuetudine giunta al suo 33mo anno. In questo caso, la missione di Qin coincide anche con la sua prima in assoluto, dal momento che il nuovo ministro è subentrato a Wang Yi soltanto il 30 dicembre. Se lo scorso anno la scelta era caduta su Eritrea, Kenya e Isole Comore, quest'anno la visita di Qin – che si concluderà il prossimo 16 gennaio – toccherà Etiopia, Gabon, Angola, Benin ed Egitto. Come riferito dal portavoce del ministero degli Esteri, Wang Wenbin, nel corso della sua missione il capo della diplomazia di Pechino farà visita anche alle sedi dell'Unione africana e della Lega araba, una scelta che dimostra "l'importanza che la Cina attribuisce alla sua tradizionale amicizia e allo sviluppo delle sue relazioni con l'Africa". Nel corso della visita, ha aggiunto Wang, Qin incontrerà capi di governo e colleghi dei cinque Paesi nei quali farà tappa, oltre al presidente della commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, per "scambiare idee sulle relazioni bilaterali e sulle questioni internazionali e regionali di interesse comune". In Egitto, inoltre, Qin vedrà il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit. (segue) (Res)