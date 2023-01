Cina-Africa: al via il tour del ministro degli Esteri Qin in Etiopia, Gabon, Angola, Benin ed Egitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi scelti per il tour di quest’anno vantano tutti, chi più chi meno, una stretta cooperazione con Pechino, che negli ultimi 20 anni si è resa protagonista di una costante penetrazione – soprattutto economica – nel continente africano. Basti pensare al dato, emerso da uno studio recente dall'Eurasia Group, secondo cui nel 2021 il volume d’interscambio Cina-Africa si è attestato a 254 miliardi di dollari, un cifra oltre venti volte superiore rispetto a quella del 2002, quando l’interscambio ammontava a 12 miliardi di dollari. Con l’Etiopia – prima tappa del tour di Qing – la Cina ha costruito in particolare negli ultimi anni un partenariato estremamente fiorente. Il Paese del Corno d’Africa è diventato uno snodo centrale per l’Iniziativa Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), nell’ambito della quale sono attualmente in fase di realizzazione in Etiopia circa 400 progetti cinesi, per un valore di oltre 4 miliardi di dollari. Gran parte delle infrastrutture aeree, stradali e ferroviarie del Paese sono finanziate e costruite dai cinesi, un impegno che ha portato Pechino a diventare il principale partner commerciale dell'Etiopia. Prima del Covid-19, l'economia etiope era cresciuta al ritmo impressionante del 10 per cento annuo per oltre un decennio, affermando l'elevato prestigio della Cina come partner per lo sviluppo, tuttavia esistono preoccupazioni sulla sostenibilità del debito cinese in Etiopia, stimato in 13,7 miliardi di dollari, secondo solo a quello dell'Angola in Africa. Anche i legami politici tra i due Paesi sono forti. L'Etiopia è stato infatti il primo Paese africano a ospitare un incontro del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (Focac), tenutosi nel 2003, mentre nel 2012 Pechino ha finanziato e costruito la sede dell'Unione africana, un progetto da 200 milioni di dollari realizzato ad Addis Abeba. (segue) (Res)