Cina-Africa: al via il tour del ministro degli Esteri Qin in Etiopia, Gabon, Angola, Benin ed Egitto (3)

- La Cina e l'Etiopia hanno anche siglato nel 2005 un accordo di difesa per lo svolgimento di operazioni congiunte di addestramento, scambio di tecnologia e mantenimento della pace e, sebbene la maggior parte delle armi pesanti in dotazione dell’esercito di Addis Abeba siano di fabbricazione russa o ucraina, l'esercito etiope si è recentemente procurato artiglieria e veicoli da trasporto cinesi. Inoltre, si ritiene che le forze governative impiegate nel sanguinoso conflitto del Tigrè abbiano utilizzato droni forniti dalla Cina (oltre che dalla Turchia, dall’Iran e dagli Emirati Arabi Uniti). In Etiopia il ministro degli Esteri cinese parteciperà ad una cerimonia del taglio del nastro della nuova sede degli Africa Cdc - l'agenzia di salute pubblica dell'Unione africana - che sorgerà ad Addis Abeba e, una volta completato, includerà un centro operativo di emergenza, un data center, un laboratorio, un centro risorse, sale riunioni, un centro di formazione, un centro conferenze, uffici e appartamenti per espatriati interamente realizzati e finanziati dal governo cinese. L'edificio dovrebbe diventare uno dei centri meglio attrezzati per il controllo delle malattie in Africa, consentendo all'Africa Cdc di svolgere il proprio ruolo di istituzione tecnica che coordina la prevenzione, la sorveglianza e il controllo delle malattie nel continente in collaborazione con gli istituti nazionali di sanità pubblica e ministeri della salute degli Stati membri. (segue) (Res)