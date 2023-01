Cina-Africa: al via il tour del ministro degli Esteri Qin in Etiopia, Gabon, Angola, Benin ed Egitto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda tappa del tour africano di Qing sarà in Gabon, altro Paese strettamente legato a Pechino per quanto riguarda la cooperazione in ambito commerciale. Secondo i dati pubblicati dall'International Trade Center, la Cina è infatti il principale partner commerciale del Paese centrafricano, che ha raggiunto un surplus commerciale cumulativo di 16,3 miliardi di dollari tra il 2009 e il 2020. Ciò rappresenta quasi il 30 per cento del surplus commerciale accumulato dal Paese nel periodo considerato, durante il quale Pechino ha aumentato i propri acquisti di prodotti dal Gabon ad un tasso annuo stimato al 44 per cento, diventando così l’acquirente del 63 per cento dei prodotti (di cui il 75 per cento costituito da idrocarburi) venduti dal Paese africano sul mercato mondiale nel 2019. (segue) (Res)