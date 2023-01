Cina-Africa: al via il tour del ministro degli Esteri Qin in Etiopia, Gabon, Angola, Benin ed Egitto (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un discorso a parte merita l’Angola, terza tappa del tour africano di Qin Gang. Secondo un rapporto pubblicato nel settembre scorso dalla rivista statunitense “Forbes”, con 36,3 miliardi di dollari di debito il Paese dell’Africa australe è il secondo maggiore debitore della Cina dietro solo al Pakistan (77,3 miliardi di dollari) e davanti ad Etiopia (7,9 miliardi), Kenya (7,4 miliardi) e Sri Lanka (6,8 miliardi). La “dipendenza” di Luanda da quella che molti osservatori definiscono la “trappola” del debito cinese ha avuto inizio all'inizio degli anni 2000 e nel primo ventennio di questo secolo il Paese ha ricevuto un totale di 42,6 miliardi di dollari da prestatori cinesi – più di un quarto dei prestiti totali concessi dalla Cina ai Paesi africani tra il 2000 e il 2020 –, il che l'ha resa il maggior beneficiario di prestiti cinesi in tutta l'Africa. Tuttavia, Paese un tempo considerato l'esempio da seguire per gli investimenti cinesi, l'Angola è oggi in ritirata nei rapporti con la Cina: il cosiddetto “modello Angola” – che si basava su prestiti garantiti dal petrolio per accedere ai finanziamenti cinesi per la costruzione di strade, dighe idroelettriche e ferrovie, nonché altre infrastrutture - si è incrinato con il calo dei prezzi del petrolio a metà 2014, costringendo Luanda a pompare più petrolio per far fronte ai propri debiti. Quando i prezzi globali del petrolio sono scesi sotto i 50 dollari al barile da un massimo di 115 dollari al barile, l'economia angolana è crollata, entrando in recessione nel 2016 e contraendosi per cinque anni consecutivi. Con la pandemia di Covid-19, che ha ulteriormente esacerbato il problema, il Paese è riuscito per un pelo ad evitare un default del debito. (segue) (Res)