Cina-Africa: al via il tour del ministro degli Esteri Qin in Etiopia, Gabon, Angola, Benin ed Egitto (6)

- La quarta tappa del tour diplomatico di Qin in Africa sarà il Benin. Anche in questo caso la Cina ha realizzato una serie di progetti di lavori pubblici, tra cui un ospedale a Lokossa e il Cotonou Friendship Stadium, mentre il più recente finanziamento cinese allo sviluppo del Paese include una sovvenzione di 160 milioni di yuan (pari a circa 23,5 milioni di dollari) per la costruzione di un tratto stradale e di un centro di sviluppo economico e commerciale a Cotonou, completato nel 2009 per un costo totale di 50 milioni di yuan (7,3 milioni di dollari). Nel marzo 2018, inoltre, i governi di Benin e Niger hanno ufficialmente dato il loro sostegno al coinvolgimento cinese nel controverso progetto ferroviario Cotonou-Niamey, il cui costo stimato è di 4 miliardi di dollari, dopo aver chiesto alla società locale Petrolin e al colosso francese Bolloré di ritirarsi dal progetto per lasciar posto agli investimenti cinesi. Il tour diplomatico di Qin si concluderà il 16 gennaio in Egitto, di cui la Cina è tra i principali partner commerciali e primo fornitore globale con il 15 per cento delle importazioni totali (fonte: Organizzazione mondiale del commercio). I due Paesi hanno creato un "partenariato strategico" nel 1999, e dopo la rivoluzione del 2011 contro l'ex presidente Hosni Mubarak hanno continuato a mantenere forti legami, trasformando la loro relazione in un "partenariato strategico globale" nel dicembre 2014, firmato tra i presidenti Xi Jinping e Abdel Fattah al Sisi. Nel 2016 quest'ultimo si è recato in Cina e ha firmato una serie di accordi, tra cui quello per la realizzazione della nuova capitale amministrativa egiziana. Nel novembre 2020, inoltre, l'Egitto e la Cina hanno firmato un protocollo di cooperazione per utilizzare e commercializzare un appezzamento di terreno di proprietà dell'Autorità del Canale di Suez ad Ain Sokhna. (segue) (Res)