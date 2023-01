Cina-Africa: al via il tour del ministro degli Esteri Qin in Etiopia, Gabon, Angola, Benin ed Egitto (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Data la sua posizione geografica e il suo potenziale economico, l'Egitto si trova in una posizione unica per assistere la Cina nell'avanzamento dell'Iniziativa Nuova via della seta (Bri) in tutto il Medio Oriente. D'altra parte, l'espansione del Canale di Suez per il trasporto marittimo e terrestre è la massima priorità prevista nell'ambito del programma Egypt Vision 2030, che è entrata nella sua fase di attuazione nel febbraio 2016 e si allinea con gli obiettivi della Bri nella regione. Negli ultimi anni Cina ed Egitto hanno anche stabilito legami finanziari più profondi: molte banche finanziate dall'Egitto, così come le banche miste azionarie estere egiziane, offrono infatti servizi di cambio fra renminbi e sterlina egiziana a partire dal 2022, e i loro bancomat riconoscono le carte UnionPay. La Banca centrale cinese (Pboc) e la banca centrale egiziana (Cbe) hanno inoltre firmato un accordo nel 2016 per un'operazione di "swap" in valuta locale da 18 miliardi di renminbi (pari a 2,6 miliardi di dollari) nei prossimi tre anni. Quello stesso anno la Banca di sviluppo cinese (Cdb) ha fornito prestiti per 1,4 miliardi di dollari alle istituzioni finanziarie egiziane, di cui 900 milioni di dollari sono andati alla Banca centrale d'Egitto. (Res)