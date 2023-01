Egitto: crisi economica e valutaria, il governo frena i nuovi progetti in dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha deciso di rinviare l'attuazione di eventuali nuovi progetti non ancora avviati che includano una chiara componente in dollari statunitensi. E’ quanto emerge dalle nuove regole per razionalizzazione della spesa pubblica nel bilancio generale dello Stato e negli enti pubblici economici alla luce dell'attuale crisi economica e valutaria. Qualsiasi nuovo progetto in dollari, si legge sulla Gazzetta ufficiale egiziana, richiederà ora l'approvazione del primo ministro. L’impiego di valuta estera da parte degli enti pubblici dovrà inoltre ottenere il via libera del ministero delle Finanze. E’ stato altresì deciso di differire la spesa per eventuali esigenze che non rivestano carattere di estrema necessità e di razionalizzare tutte le visite fuori dal Paese, salvo che per estrema necessità, previo benestare del presidente del Consiglio dei ministri. Queste decisioni non si applicano al ministero della Salute e della popolazione e ai suoi organismi affiliati, agli ospedali universitari e agli altri enti incaricati di fornire servizi sanitari e cure mediche, alle agenzie incaricate dell'approvvigionamento di merci alimentari, alle agenzie incaricate dell'approvvigionamento di petrolio e gas materiali e loro derivati, al ministero dell'Interno e suoi affiliati, il ministero della Difesa e altri enti ad esso affiliati, e alla direzione generale del ministero degli Affari esteri. (Cae)