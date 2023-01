Russia-Ucraina: al via incontro dei commissari per i diritti umani dei due Paesi in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissaria per i diritti umani della Russia Tatyana Moskalkova incontrerà in Turchia tra il 12 e il 14 gennaio il commissario per diritti umani della Verkhovna Rada (Parlamento monocamerale ucraino) Dmitro Lubinets. Lo ha reso noto la stessa Moskalkova nel corso di una conferenza stampa. "Confermo che sto pianificando un incontro del genere. In Turchia si terrà un grande forum organizzato dal difensore civico turco, ci sono molti difensori civici provenienti da vari Stati. Abbiamo valutato la possibilità di un incontro e un'agenda approssimativa dei nostri colloqui che si terranno dal 12 al 14 gennaio", ha detto Moskalkova.(Rum)