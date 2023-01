Pd: Marinone, elezioni Lazio e Lombardia cruciali, rinvio congresso necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino del Partito democratico, Lorenzo Marinone, "ha condiviso e sottoscritto la richiesta dei Giovani democratici del Lazio e della Lombardia rivolta al segretario del Pd, Enrico Letta, e ai candidati alla segreteria di rinviare la data del congresso di almeno tre settimane". Lo afferma in una nota Marinone. "Siamo nel pieno di una campagna elettorale cruciale, che ci chiama tutti a sostenere le nostre idee e i nostri valori contro i programmi disastrosi delle destre - spiega -. Sovrapporre la sfida elettorale con il confronto per la guida del partito rischia di disperdere forze ed energie che oggi più che mai sono necessarie a dare chiarezza e coerenza alla nostra battaglia politica, attuale a futura, nell'interesse del Paese e delle persone". (Com)