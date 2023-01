Bosnia-Montenegro: ministra Esteri Turkovic invia lettera di protesta a Podgorica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Consentitemi di ricordarvi che il 9 gennaio 1992 c'è stato un attacco all'ordine costituzionale e legale della Bosnia Erzegovina, preludio di aggressioni, pulizie etniche, crimini di massa e genocidio, che sono stati giudicati da tribunali internazionali", ha continuato Turkovic. "I funzionari montenegrini sono sempre i benvenuti in Bosnia Erzegovina e siamo pronti a lavorare ancora di più per migliorare le relazioni tra i nostri due Paesi, ma il prerequisito fondamentale per la cooperazione è il rispetto reciproco e il rispetto per le decisioni dei tribunali e delle istituzioni competenti dei Paesi amici", conclude il documento indirizzato ad Abazovic. (Seb)