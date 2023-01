Italia-Germania: Mattarella-Steinmeier, aperte candidature per premio congiunto cooperazione comunale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il presidente Federale tedesco Frank-Walter Steinmeier e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitano le città e i comuni tedeschi e italiani a candidarsi alla seconda edizione del Premio congiunto per la cooperazione comunale tra la Germania e l'Italia. Come si legge in una nota congiunta, nel valorizzare gli stretti ed eccellenti rapporti di collaborazione tra Germania e Italia sul piano comunale, il presidente Federale Frank-Walter Steinmeier e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno oggi concordato l’avvio della procedura per lo svolgimento della II edizione del “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”, con la pubblicazione del relativo bando di concorso e invitano a partecipare i Comuni dei due Paesi. Il “Premio dei Presidenti”, istituito nel settembre 2020, in occasione della visita a Milano del presidente Federale Frank-Walter Steinmeier, e assegnato per la prima volta nel 2021, è volto a valorizzare e sostenere lo sviluppo di forme innovative di gemellaggio. Il riconoscimento vedrà infatti premiate le città e i Comuni tedeschi e italiani uniti da accordi di gemellaggio o di cooperazione che presenteranno progetti volti a promuovere gli scambi reciproci, in particolare tra le giovani generazioni; l’impegno civico; la sostenibilità; l’integrazione europea; l’innovazione; la digitalizzazione; la cooperazione in ambito culturale; la coesione sociale e l’inclusione. (segue) (Rin)