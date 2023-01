Italia-Germania: Mattarella-Steinmeier, aperte candidature per premio congiunto cooperazione comunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come avvenuto nella precedente edizione, l'iniziativa ha una dotazione complessiva di 200 mila, per premi fino a 50 mila a progetto, finanziati in parti uguali da entrambi i governi. In occasione della pubblicazione del bando di concorso da parte del ministero Federale degli Affari Esteri tedesco e del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale italiano, il presidente Federale Frank-Walter Steinmeier e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invitano le città e i Comuni tedeschi e italiani a concorrere al premio e così a contribuire ad approfondire ulteriormente i molteplici contatti interpersonali e istituzionali esistenti tra i due Paesi, in una fase storica in cui emerge evidente l’importanza di alimentare, anche a livello locale, tutti i meccanismi e le attività in grado di sostenere il dialogo e la solidarietà europea. Il presidente Federale Steinmeier, come si legge nella nota, si è detto “molto grato per i nostri partenariati tra città italiane e tedesche. Dietro ogni partenariato ci sono persone che quotidianamente infondono vita all'Europa. Si tratta - ha aggiunto - di un impegno prezioso, soprattutto in questi tempi pieni di sfide. Ecco perché è così importante per il presidente Mattarella e per me rafforzare ulteriormente l'amicizia concretamente vissuta tra i comuni in Germania e in Italia e contribuire ad orientarla anche verso i temi del futuro”. Dal canto suo il presidente Mattarella ha rimarcato come i gemellaggi tra comuni italiani e tedeschi rappresentino in questo contesto “uno strumento imprescindibile per consolidare l’amicizia tra Germania e Italia, per approfondire la conoscenza reciproca e per affrontare insieme le sfide dell’oggi e quelle del futuro”, ha chiarito il capo dello Stato. Il termine per la presentazione delle candidature è il 14 aprile 2023 mentre selezione dei vincitori viene effettuata da una giuria di composizione paritetica italo-tedesca. La cerimonia pubblica di premiazione è prevista svolgersi nella seconda metà del 2023 e, intanto, i capi di Stato esprimono alle associazioni comunali in Germania e in Italia i propri ringraziamenti per la collaborazione e il sostegno al Premio. (Rin)