Sardegna: settimana di lavoro per le commissioni del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Quinta commissione (Attività produttive), presieduta da Piero Maieli (Psd’Az), è stata convocata, su espressa deroga del presidente del Consiglio regionale, per domani, martedì 10 gennaio, alle 11. All’ordine del giorno: l’esame della Manovra finanziaria 2023-2025: D.L. 371 (Legge di stabilità regionale 2023), D.L. 372 (Bilancio di previsione triennale 2023-2025), Documento n. 49/XVI (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale 2023-2025). La Commissione sentirà in audizione l'assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, Valeria Satta, l'assessore dell'Industria, Anita Pili, l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Gianni Chessa e poi esprimerà il parere sulle parti di competenza. All’ordine del giorno anche l’audizione di una rappresentanza delle associazioni Agci Agrital, Associazione Armatori, Confcooperative Fedagripesca, Legacoop e Uila sulle problematiche della piccola pesca; l’esame della P.L. 295 (Interventi per la valorizzazione del mandorlo sardo); della P.L. 367 (Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016, alla legge regionale n. 12 del 1994 e alla legge regionale n. 16 del 2016 in materia di disciplina della rete escursionistica della Sardegna; e della P.L. 293 (Valorizzazione del Vitigno Vernaccia di Oristano DOC e IGT Valle del Tirso). (segue) (Rsc)