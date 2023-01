Ue: Reynders, genitorialità accettata in Stati membri se concessa in un altro Paese europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà sempre possibile arrivare a un riconoscimento della genitorialità, in caso ci sia una genitorialità consolidata e riconosciuta in uno Stato membro Ue. Lo ha detto il commissario europeo alla Giustizia, Didier Reynders, nel corso di un'audizione alla Commissione per gli Affari legali del Parlamento europeo (Juri), in cui ha illustrato la proposta di regolamento per armonizzare le norme europee sul diritto alla genitorialità, presentata dalla Commissione europea lo scorso 7 dicembre. "L'obiettivo principale è quello di organizzare il riconoscimento della genitorialità in tutti gli Stati membri sulla base di una fiducia tra gli Stati stessi", ha detto. "È il modo normale di organizzare un processo, stiamo prendendo in considerazione l'interesse del bambino", ha aggiunto. "Nel caso in cui ci sia un bambino esistente, e che ci sia il riconoscimento in uno Stato membro che stabilisca la genitorialità di quel bambino, sarà possibile chiedere il riconoscimento in tutti gli Stati membri", ha proseguito Reynders. Il primo passo da compiere, ha assicurato il commissario, "è sempre quello di stabilire la genitorialità in uno Stato Ue. La legge di quello Stato sul tema sarà presa in considerazione per decidere in merito", ha concluso. Di fatto, nella proposta di regolamento della Commissione europea dovrebbe essere riconosciuta le genitorialità per ogni bambino, e per ogni tipo di coppia, che sia già stata riconosciuta in uno Stato membro dell'Unione europea. Il primo riconoscimento della genitorialità, però, come lo stesso Reynders ha sottolineato, dipende dalla legge che il Paese che la riconosce ha in vigore. Il regolamento non obbliga quindi gli Stati membri a riconoscere figli nati, ad esempio, da coppie omosessuali e tramite inseminazione artificiale, ma a riconoscerne la genitorialità nel caso in cui fosse concessa in un altro Stato membro dell'Ue. La proposta della Commissione dovrà essere adottata all'unanimità dal Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo. (Beb)