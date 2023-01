Pd: Astorre, voto in Lazio e Lombardia impone rinvio primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' passato "troppo tempo dalla sconfitta elettorale del 25 settembre, ma il voto nelle due più importanti Regioni italiane, Lazio e Lombardia, impone di far slittare di qualche giorno le primarie del Pd. Anche perché il voto in queste due Regioni è particolarmente importante. Potrebbe fermare infatti l'ascesa delle destre. Peccato che, in maniera del tutto pretestuosa Conte e il Movimento 5 stelle abbiano scelto di boicottare l'alleanza". Lo dichiara il senatore Bruno Astorre, segretario regionale del Pd Lazio, ai microfoni di Radio Immagina. "Motivo pretestuoso perché i cinque stelle sono stati al governo regionale fino a oggi nella giunta Zingaretti e perché il termovalorizzatore non è, lo sancisce una legge nazionale, questione regionale ma del Comune di Roma - aggiunge Astorre -. E' un peccato, ma con un candidato forte Alessio D'Amato e una coalizione che vede insieme civismo, terzo polo, demos, socialisti, più Europa possiamo vincere. Ricordo che cinque anni fa il Movimento 5 stelle prese oltre il 32 per cento nelle elezioni politiche e il 27 nelle regionali del Lazio. Ma vinse la coalizione guidata da Nicola Zingaretti", conclude. (Com)