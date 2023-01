Nepal: l’alleanza comunista si divide i governi statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hikmat Karki del Partito comunista - marxista-leninista unificato (Cpn-Uml) è stato nominato capo del governo del Pradesh 1, uno dei sette Stati del Nepal, l’unico ancora senza nome. Khagaraj Adhikari, esponente dello stesso partito, ha giurato come capo del governo del Gandaki, e Shalikram Jammakattel del Centro maoista (Cpn-Mc) si appresta a giurare nel Bagmati. Le nomine sono frutto dell’accordo tra i due partiti, che a livello centrale ha portato alla nomina a primo ministro del leader maoista Pushpa Kamal Dahal, in attesa di ottenere la fiducia parlamentare. In virtù dell’alleanza i comunisti andranno al potere in tutti gli Stati della federazione: secondo le anticipazioni della stampa, il processo dovrebbe concludersi nel giro di una settimana. L’Uml avrà anche la guida del Lumbini, mentre il Karnali andrà al Centro maoista. Per quanto riguarda il Bagmati e il Sudurpaschim, i due alleati hanno concordato un cambio a metà legislatura; inizialmente la guida del governo del Sudurpaschim spetterà ai marxisti-leninisti. (segue) (Inn)