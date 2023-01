Nepal: l’alleanza comunista si divide i governi statali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni delle assemblee legislative statali si sono tenute il 20 novembre, quando si è votato anche per il rinnovo della Camera dei rappresentanti, la camera bassa del parlamento federale, in entrambi i casi con un sistema misto. Per quanto riguarda le assemblee statali, 330 seggi sono stati attribuiti col maggioritario e 220 col proporzionale. Il Congresso nepalese (Nc) dell’ex premier Sher Bahadur Deuba ha ottenuto complessivamente 174 seggi ed è risultato il primo partito in quattro Stati: Bagmati, Gandaki, Karnali e Sudurpashchim. L’Uml ne ha conquistati 161, risultando primo nel Pradesh 1, nel Madhes e nel Lumbini. Seguono il Centro maoista, con 83 seggi in totale, e le forze politiche minori. (Inn)