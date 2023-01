Milano: De Corato, immobile incendiato in via Cavezzali va sgomberato e chiuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo con preoccupazione quanto avvenuto stamane all'immobile di via Cavezzali. Fortunatamente l'incendio avvenuto non ha causato vittime, ma mi chiedo come si sia potuta tollerare per lungo tempo una situazione di abusivismo del genere. Oltre al degrado prodotto, le occupazioni degli immobili sono un vero e proprio pericolo pubblico: sia per gli occupanti sia, soprattutto, per i vicini, data la situazione che si viene a creare di totale anarchia sulle norme di sicurezza". Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato in merito all'incendio dell'immobile di via Cavezzali. "A tutto ciò - prosegue - si aggiunge il fatto che gli immobili occupati possono diventare un covo di per la criminalità e gli spacciatori. Prova di questo è il fatto che anche le ex docce, in prossimità di quello che ha preso fuoco, sono anch'esse occupate. Il sindaco Sala e il centro sinistra, invece di fare gli struzzi in tema, non dovrebbero più tollerare situazione di occupazione di questo tipo data la loro pericolosità, come si è visto, purtroppo, oggi. L'edificio va sgomberato, chiuso e murato fino a quando non si deciderà la nuova destinazione. Da parte del centrodestra, grazie al voto del 25 settembre, ci sarà una seria repressione delle occupazioni abusive".(Com)