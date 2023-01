Speciale energia: Regno Unito, parlamentari propongono energia gratuita per cittadini vicini a impianti eolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L'analisi e il monitoraggio di fonti di informazione, il bollettino sulla stampa internazionale e il notiziario sono fiori all'occhiello di Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- I parlamentari conservatori del Regno Unito hanno affermato che le comunità che vivono vicino a nuove turbine eoliche e parchi solari onshore dovrebbero ricevere uno sconto del 100 per cento sulle loro bollette energetiche. Come riporta il quotidiano "The Times", il comitato ristretto della Camera dei Comuni di sostegno per gli affari, l'energia e la strategia industriale ha raccomandato un sistema a più livelli per fornire un incentivo e compensare le persone per le strutture di energia rinnovabile, affermando anche che tutti i nuovi impianti eolici e solari onshore dovrebbero essere soggetti a un referendum locale. Secondo la proposta dei parlamentari, coloro che vivono entro 1,6 chilometri da un impianto proposto dovrebbero ricevere energia gratuita; quelli entro i 4,8 chilometri dovrebbero ottenere uno sconto del 50 per cento e quelli entro 6,4 chilometri il 25 per cento per tutta la durata del progetto. (Rel)