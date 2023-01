Speciale energia: Cina, produzione di carbone aumentata dell’8 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di carbone in Cina è aumentata dell’8 per cento annuo nel 2022, attestandosi a circa 4,45 miliardi di tonnellate. Nello stesso periodo il Paese ha aumentato la produzione di greggio e gas naturale, che ha oltrepassato rispettivamente la soglia di 200 milioni di tonnellate e di 217 miliardi di metri cubi. La Cina ha differenziato il suo mix energetico ampliando anche la capacità installata delle fonti rinnovabili, che ha raggiunto 140 milioni di chilowattora. Quella di energia eolica e fotovoltaica, in particolare, ha oltrepassato il record di 120 milioni di chilowattora. Gli investimenti nei progetti energetici si sono attestati a circa 290,2 miliardi di dollari, contribuendo alla ripresa di un’economia indebolita dalle misure di contenimento del Covid-19 e dalla crisi immobiliare. La stabilità energetica è uno degli obiettivi prioritari anche nel 2023, anno in cui la Cina prevede di produrre 205 milioni di tonnellate di petrolio greggio e di assicurarsi una crescita annua della produzione di gas naturale superiore a 6 miliardi di metri cubi. (Cip)