Speciale energia: Iw, da Covid e guerra in Ucraina danni a economia per 420 miliardi di euro

- La pandemia di Covid-19, la guerra della Russia contro l'Ucraina e la crisi dell'energia hanno arrecato all'economia della Germania danni per 420 miliardi di euro. È la conclusione a cui giunge uno studio dell'Istituto dell'economia tedesca di Colonia (Iw), come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”. Nell'analisi si sottolinea che “l'entità dell'attuale perdita di valore aggiunto si avvicina quindi ai 500 miliardi di euro derivanti dalla crisi dei mercati finanziari globali”. Per il 2020, primo anno della crisi del coronavirus, il danno ammonta a 175 miliardi di euro. Nel 2021, la perdita è stata di 125 miliardi di euro. L'economia tedesca è stata colpita in particolare dal crollo dei consumi privati, con la situazione che si è attenuata all'inizio del 2022 ed è tornata ad aggravarsi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Secondo l'Iw, la pandemia di Covid-19 e il conflitto nell'ex repubblica sovietica hanno interrotto le catene di approvvigionamento globali. I due fattori hanno danneggiato l'economia tedesca nello scorso anno per 120 miliardi di euiro. (Geb)