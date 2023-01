Speciale energia: Ukrenergo, introdotti limiti di consumo energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Ucraina sono stati introdotti limiti al consumo dell'energia elettrica dopo che questo è aumentato per il calo delle temperature e l’inizio della settimana lavorativa dopo le festività. Lo ha reso noto su Telegram l'operatore ucraino dell'elettricità Ukrenergo. "Per garantire l'equilibrio nel sistema di alimentazione energetica in tutte le regioni dell'Ucraina, abbiamo introdotto limiti di consumo, in vigore dalle 4:00 alle 24:00. Il superamento dei limiti comporta l'applicazione di interruzioni della corrente di emergenza", si legge nel messaggio. Ukrenergo ha anche affermato che la situazione nelle regioni di prima linea a est e sud del Paese rimane difficile a causa di danni significativi alle reti elettriche. (Kiu)