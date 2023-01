Speciale energia: la portoghese Edp Renovaveis avvia azioni legali contro le tasse imposte da Romania e Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore portoghese di energia rinnovabile Edp Renovaveis (Edpr) intraprenderà un'azione legale contro le nuove tasse imposte ai produttori di energia da Polonia e Romania. Lo ha annunciato la stessa società, citata dall'agenzia di stampa romena "Agerpres". Come molti altri Paesi membri dell'Ue, Romania e Polonia hanno recentemente introdotto imposte sugli extraprofitti allo scopo di raccogliere risorse con le quali aiutare i consumatori dinanzi all'aumento dei prezzi dell'energia. In un comunicato stampa, Edp Renovaveis ha valutato che le misure introdotte da Romania e Polonia non rispettano la normativa europea. La società portoghese sostiene che le misure nei due Paesi non tengono conto dei costi delle attività di copertura del rischio e quindi tassano anche profitti che non sono stati effettivamente realizzati. Edp Renovaveis ha stimato che le nuove tasse potrebbero portare a "pagamenti irragionevoli" e costi potenziali di circa 300 milioni di euro. Il produttore portoghese di energia rinnovabile gestisce una capacità di 697 megawatt in Polonia e 521 megawatt in Romania. (Rob)