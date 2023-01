Trasporti: Stanziale (Filt-Cgil Lazio), politica non offre servizi all'altezza dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda i trasporti, a Roma, "c'è un problema di incapacità della politica romana per offrire un servizio all'altezza di quello che chiedono i cittadini". Lo ha detto il segretario generale della Filt Cgil del Lazio, Eugenio Stanziale, nel corso della presentazione della terza indagine sulla qualità dei servizi pubblici a Roma, presentata questa mattina da Cgil e Federconsumatori, a Roma. "Il tema del trasporto pubblico – ha aggiunto Stanziale - è ormai decennale o ventennale che parla di incapacità di programmazione, di mettere a sistema un ragionamento che riguarda i trasporti". Il sistema dei trasporti pubblici di Roma "non all'altezza di una metropoli moderna – ha affermato il segretario generale della Filt Cgil Lazio -. C'è un problema che riguarda la politica. Sia l'attuale amministrazione che quelle precedenti non hanno mai sviluppato una visione sulla mobilità. Roma è una città particolare, tante periferie, con pochissime metropolitane. Siamo la metropoli con minor numero di chilometri di metro. C'è un problema di incapacità della politica romana per offrire un servizio all'altezza di quello che chiedono i cittadini. Nasce perché la politica romana non ha visione". (segue) (Rer)