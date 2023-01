Trasporti: Stanziale (Filt-Cgil Lazio), politica non offre servizi all'altezza dei cittadini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il trasporto pubblico, a Roma "un piano industriale non c'è, questa è la triste realtà". Lo slogan su cui l'attuale sindaco ha vinto le comunali è "la città dei 15 minuti", ma per "farlo bisogna ripensare il modello dei trasporti e dei tempi di lavoro", ha aggiunto il segretario generale della Filt Cgil del Lazio, Eugenio Stanziale. Sul tema della sicurezza degli operatori, "c'è necessità di un'azione sindacale complessiva più attenta". Per Stanziale "dobbiamo pensare a un servizio pubblico che sia in grado di costruire un futuro per questa città. Altrimenti – ha aggiunto - andiamo verso il declino, e passa l'idea che il pubblico non è bello. Invece io penso che il pubblico, se gestito bene, se è inclusivo e universale, e in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini, è il massimo che possa dare ai cittadini di questa nostra città purtroppo abbandonata", ha concluso Stanziale. (Rer)